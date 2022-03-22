Севастопольская полиция обзавелась собственной ДНК-лабораторией

Об этом 22 марта в ходе отчетного доклада в Законодательном собрании сообщил начальник УМВД России по городу Севастополю, генерал-майор полиции Павел Гищенко.

Об этом 22 марта в ходе отчетного доклада в Законодательном собрании сообщил начальник УМВД России по городу Севастополю, генерал-майор полиции Павел Гищенко.

По его словам, лаборатория была открыта в городе в январе. Это позволяет исключить поездки в Краснодар с просьбами о помощи к тамошним к коллегам. Все необходимые ДНК-исследования теперь выполняются в Севастополе.

— Мы обслуживаем не только подозрения следствия, дознания и полиции, но также Следственного комитета Черноморского флота, а также следственного комитета по городу Севастополю, — отчитался П.Гищенко.

В ходе своего доклада он также заявил о решении проблемы помещения для хранения вещдоков.

— На территории УМВД построен единый центр хранения вещдоков, фактически все вещественные доказательства находятся в одном центре. Создана электронная база РФ учета вещественных доказательств с уникальными индентификаторами присвоения каждому предмету, так называемые штрих-коды, — сообщил депутатам генерал-майор.

В числе иных важных достижений руководимого им ведомства П.Гищенко доложил об успеха в области строительства жилья для своих сотрудников.

— Мы заканчиваем и вводим в эксплуатацию многоквартирный дом в Балаклаве, это 96 квартир. Благодаря тому, что мы уложились в сроки, мы уже защитили финансирование на три аналогичных многоквартирных дома, которые также будут строиться в Балаклаве, — сообщил он депутатам.