С 6 по 8 апреля можно бесплатно проверить тонометр

Севастопольский центр стандартизации и метрологии примет участие во Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», организованной Росстандартом.

Севастопольский центр стандартизации и метрологии примет участие во Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», организованной Росстандартом.

В течение трех дней жители города смогут проверить свои тонометры на точность показаний абсолютно бесплатно.

Жители города могут принести аппараты измерения артериального давления в «Севастопольского ЦСМ» на ул. 6-я Бастионная, 32:

— 6 апреля с 8.45 до 17.00;

— 7 апреля с 8.45 до 17.00;

— 8 апреля с 8.45 до 15.00.

Специалисты ЦСМ проверят тонометры на точность и дадут советы о правильной эксплуатации аппаратов.

Артериальное давление — важнейший показатель здоровья. Неправильная оценка его состояния может привести к серьезным последствиям, поэтому важность проверки тонометров на точность сложно переоценить.

Впервые «Севастопольский ЦСМ» принял участие в акции в 2020 году. Тогда было проверено 231 тонометр, из которых 41 аппарат оказался неисправным.

Информацию о деталях акции можно получить по телефонам: 55-93-80, 55-90-01, +7(978) 725-70-30; +7(978) 906-32-90.