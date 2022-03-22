Ремонт подпорной стены на ул.Академика Крылова обещают завершить в 2022 году

Две подпорные стены, являющиеся объектами департамента городского хозяйства, точно будут отремонтированы до конца года, сообщил глава горхоза Евгений Горлов.
Помимо стены на улице 4-й Бастионной, где работы наконец-то стартовали, в горхозе планируют все же отремонтировать подпорную стену на подъеме от улицы Годлевского к улице Льва Толстого.
Кроме того, Е.Горлов 21 марта сообщил о готовности приступить к реализации еще шести проектов ремонта подпорных стен. Правда, пока все проекты находятся в Главгосэкспертизе.
Напомним, что городские власти начали ремонтировать подпорную стену на ул.Академика Крылова в 2021 году и намеревались завершить начатое до Нового года. Однако в итоге объект оказался переходящим.
Работы проводятся в рамках соглашения с правительством Москвы, подрядчик — компания «Севастопольстройпроект».