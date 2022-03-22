Ремонт подпорной стены на ул.Академика Крылова обещают завершить в 2022 году

Две подпорные стены, являющиеся объектами департамента городского хозяйства, точно будут отремонтированы до конца года, сообщил глава горхоза Евгений Горлов.

Две подпорные стены, являющиеся объектами департамента городского хозяйства, точно будут отремонтированы до конца года, сообщил глава горхоза Евгений Горлов.

Помимо стены на улице 4-й Бастионной, где работы наконец-то стартовали, в горхозе планируют все же отремонтировать подпорную стену на подъеме от улицы Годлевского к улице Льва Толстого.

Кроме того, Е.Горлов 21 марта сообщил о готовности приступить к реализации еще шести проектов ремонта подпорных стен. Правда, пока все проекты находятся в Главгосэкспертизе.

Напомним, что городские власти начали ремонтировать подпорную стену на ул.Академика Крылова в 2021 году и намеревались завершить начатое до Нового года. Однако в итоге объект оказался переходящим.

Работы проводятся в рамках соглашения с правительством Москвы, подрядчик — компания «Севастопольстройпроект».