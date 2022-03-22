Приняли закон, облегчающийся приобретение жилья детям-сиротам

Вместо квартиры власти Севастополя начнут выдавать сиротам сертификаты на 3,2 миллиона рублей для приобретения жилья по собственному выбору.

Вместо квартиры власти Севастополя начнут выдавать сиротам сертификаты на 3,2 миллиона рублей для приобретения жилья по собственному выбору.

Закон Севастополя «О социальных выплатах на приобретение жилья лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...», разработанный прокуратурой города, был принят на сессии заксобрания 22 марта сразу в двух чтениях.

Представляя законопроект, прокурор города Максим Жук подчеркнул, что в Севастополе на начало 2022 года в списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, состояло 642 человека в возрасте от 14 лет.

На приобретение жилых помещений для этой категории льготников ежегодно выделяются бюджетные средства. Однако, с учетом установленных норм максимальной цены за квадратный метр жилья и роста цен на рынке недвижимости, реализовать покупку в Севастополе за эти деньги нереально. Так в 2021 году, по информации прокурора, была приобретена всего одна квартира — освоено 4% бюджетных средств, выделенных на эти нужды.

В этой связи М.Жук предложил депутатам обратиться к опыту других субъектов Российской Федерации, где успешно применяется дополнительный механизм обеспечения прав сирот на жилье, а именно выдавать гражданам, достигшим возраста 23 лет, имеющим работу или постоянный доход, вместо квартиры сертификат на приобретение жилья. Купить квартиру или дом, добавив собственные средства или взяв ипотеку, они смогут по собственному выбору.

Ранее жилье, выдаваемое детям-сиротам государством, в течение пяти лет использовалось получателями на условиях социального найма.

Прокурор, уточнил, что закон будет действовать только на территории Севастополя. Приобрести жилье в другом регионе за сертификат будет невозможно. М.Жук объяснил, что проконтролировать качество и законность таких отдаленных сделок весьма проблематично.

— Для прокуратуры вопрос обеспечения жильем детей-сирот является одним из приоритетных, и мы буем постоянно держать руку на пульсе, отслеживать процесс применения закона. Если практика покажет необходимость его корректировки, то мы незамедлительно проведем соответствующую работу, — подчеркнул прокурор.

В результате обсуждения, законопроект был одобрен и принят депутатами в двух чтениях.