Поток наркотиков сократился и мошенники не звонят

В связи с проведением специальной военной операции значительно уменьшились число мошеннических действий с банковскими картами и сократился трафик наркотических средств с территории Украины.

В связи с проведением специальной военной операции значительно уменьшились число мошеннических действий с банковскими картами и сократился трафик наркотических средств с территории Украины.

Об этом 22 марта на пленарном заседании Законодательного собрания рассказал начальник УМВД РФ по Севастополю Павел Гищенко, отвечая на вопросы депутатов.

— Появилась информация, что в связи с проведением специальной операции в ряде европейских стран фиксируется снижение наркотрафика на 50%, подтверждая тот факт, что Украина была крупнейшим наркохабом в Европе, — сообщил депутат Артем Гордиенко и поинтересовался, изменилось ли что-нибудь в этом вопросе в Севастополе?

П.Гищенко проинформировал парламентариев, что управлением однозначно фиксируется снижение преступности по мошенничеству.

— Ни для кого не секрет, что при проведении специальной операции, которая началась 24 февраля, в 10 раз упало количество случаев мошенничества, поскольку колл-центры, которые из сопредельного государства обманывали наших граждан, сейчас фактически закрыты, — доложил П.Гищенко, отметив что такая тенденция фиксируется по всей стране, от Камчатки до Калининграда.

Относительно наркотиков П.Гищенко сообщил, что процесс по сокращению наркотрафика идет волнообразно.

«Официальные источники подтверждают, что это был хаб. Подтверждают, что идет уменьшение потока наркотиков из стран Европы в нашу страну. Но, до нас еще, наверное, не дошло. Я надеюсь, что нагрузка, которую мы получали с сопредельного государства, значительно уменьшится и нам и нашим детям будет легче», — резюмировал глава УМВД по Севастополю.