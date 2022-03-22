Посмотрят, кого можно включить во всероссийский перечень системообразующих предприятий

Руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов поручил опубликовать перечень критериев для включения в общероссийский список системообразующих предприятий. Включение в список позволит им получить дополнительную поддержку от государства.

Руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов поручил опубликовать перечень критериев для включения в общероссийский список системообразующих предприятий. Включение в список позволит им получить дополнительную поддержку от государства.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций, поручил опубликовать критерии отбора системообразующих предприятий республики для включения в общероссийский список таких предприятий.

«Все предприятия, которые соотносятся по штатной численности и размеру выручки, должны попадать в общероссийский перечень системообразующих предприятий. Для того чтобы наладить эту работу, необходимо составить перечень критериев, под которые должны подходить предприятия, для включения их в общероссийский перечень системообразующих предприятий. Нужно провести оценку того, какое количество крымских предприятий потенциально может войти в данный список. Тем предприятиям, которые уже автоматически прошли по существующим критериям, мы без проблем окажем поддержку», — пообещал глава республики.

На сегодняшний день в республиканском перечне 111 системообразующих предприятий Республики Крым, в общероссийском их 13.

Севтроллейбус и Херсонес

В Севастополе в общероссийский список системообразующих предприятий в апреле 2020 года (тогда поддержку предоставляли из-за ковидных ограничений) было включено ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Его внес в список Минтранс.

Еще два местных предприятия — ЦКБ «Коралл» и Производственно-техническая база по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений — оказались в федеральном списке в составе акционерных обществ, к которым принадлежат. Это АО «Объединенная судостроительная корпорация» и концерн ВКО «Алмаз-Антей», соответственно. И «Алмаз-Антей» (отрасль деятельности — радиоэлектронная промышленность), и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (судостроение) признаны системообразующими по представлению Минэкономразвития.

Позже по представлению Министерства культуры РФ в общероссийский список добавили ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В местном перечне системообразующих предприятий Севастополя их 47.

Справка

Системообразующее предприятие — организация, работа которой важна для жизнеобеспечения и функционирования какой-то территории, отрасли или социально-экономической системы региона.