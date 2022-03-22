Помощники будут работать бесплатно

Депутаты не приняли изменения в законопроект «О денежном содержании государственных гражданских служащих города Севастополя...», тем самым отказав председателю Законодательного собрания и его заместителям иметь штатных референтов.

Депутаты не приняли изменения в законопроект «О денежном содержании государственных гражданских служащих города Севастополя...», тем самым отказав председателю Законодательного собрания и его заместителям иметь штатных референтов.

Представляя законопроект перед коллегами, депутат и один из его авторов Илья Журавлев напомнил, что председатель и заместители председателя заксобрания осуществляют широкий перечень управленческих, контрольных и представительских функций. При этом круг их обязанностей постоянно расширяется, а работа сотрудников аппарата заместителей председателя постоянно дополняется новыми обязанностями и в последнее время приобрела характер как обеспечивающих, так и управленческих функций.

В связи с этим проектом закона предлагалось включить в перечень государственно-гражданской службы в аппарате городского парламента должности референта председателя и заместителя председателя.

И.Журавлев объяснил, что речь, якобы, идет только о переформатировании ставок уже действующих консультантов и дополнительных бюджетных средств на это не потребуется. Парламентарий привел пример соседнего региона. Так в государственном совете Республики Крым председателя и его четырех заместителей обеспечивает отдельная структура аппарата, которая состоит из помощников и референтов.

Парламентарии восприняли законопроект неоднозначно. Депутат Вячеслав Горелов назвал документ имеющим сомнительное качество.

— На фоне событий 24 февраля законопроект стал просто неприличным, и с моей точки зрения дискредитирует Законодательное собрание города Севастополя. Цена вопроса — миллион рублей в год. Мне кажется, что в этом городе есть куда потратить эти деньги. Вот на Павловском мысу [госпиталь] лежат наши ребята, я думаю, что они не отказались бы от помощи, — выразил свое мнение В.Горелов и попросил депутатов не позорить Законодательное собрание и не поддерживать данное законотворчество.

В результате за законопроект проголосовали 12 депутатов, против — 4, воздержались — 2. Решение принято не было.