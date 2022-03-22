Отменили почти все ковидные ограничения

Решение об отмене целого ряда противоковидных ограничений принято 22 марта на заседании оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, при одобрении Роспотребнадзора.

Решение об отмене целого ряда противоковидных ограничений принято 22 марта на заседании оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, при одобрении Роспотребнадзора.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

С 22 марта в Севастополе разрешили:

- проводить досуговые мероприятия, а на входе в торговые центры, организации общественного питания и иные учреждения можно не проводить термометрию;

- мероприятия в развлекательных центрах и заведениях, включая детские;

- курить кальяны в ресторанах, барах, кафе, а также в иных аналогичных объектах, в том числе при доставке кальянов на дом;

- деятельность хостелов на территории Севастополя;

- работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

Кроме того, согласно указу, отменяется беззаявительный порядок продления сроков предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки граждан в части выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами города Севастополя.

Также для сотрудников Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов отменили круглосуточное пребывание работников в учреждении путем организации сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд.

Из того, что не отменили — ношение масок и соблюдение социальной дистанции.