Налогов заплатили больше

В Управлении Федеральной налоговой службы по Севастополю подведены итоги работы за первые два месяца текущего года.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Севастополю подведены итоги работы за первые два месяца текущего года.

В бюджетную систему Российской Федерации поступило 4,6 миллиарда рублей, что на 25% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. При этом в бюджет субъекта поступило 1,9 миллиардов, что на 28% или на 0,4 миллиарда выше показателя двух месяцев прошлого года, сообщили в местной налоговой службе.

Поступления страховых взносов на 29% превышают показатель за аналогичный период предыдущего года. В январе-феврале поступило 1,5 миллиарда рублей страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

В качестве плательщиков специального налогового режима для самозанятых граждан — «Налог на профессиональный доход» в Севастополе зарегистрировалось более 10 тысяч человек. Поступления от этой категории налогоплательщиков составили более девяти миллионов рублей.