Кукольный театр из Донецка сыграл спектакли в Севастополе

Донецкий академический областной театр кукол показал на сцене СевТЮЗа два спектакля.

Выступления организованы Росконцертом в рамках гастролей творческих коллективов ДНР, которые проходят по всей России.

Донецкий республиканский академический театр кукол был основан в 1933-м году. Последние восемь лет театр продолжает активно работать: выпускает премьеры, участвует в фестивалях, ездит на гастроли. На сцене Севастопольского театра юного зрителя 21 марта были сыграны два спектакля: «Таинственный гиппопотам» В.Лифшица и библейская притча «Дорога в Вифлеем» современного белорусского автора С.Ковалева.

Всего в масштабном всероссийском турне участвуют четыре коллектива из Донецкой народной республики. Помимо театра кукол — молодежный театр, ансамбль песни и танца и театр оперы и балета. За один месяц они выступят в 54-х городах страны. Гастроли организованы учреждением «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры ДНР.

«Мы уверены, что эти проекты будут продолжаться, и мы с удовольствием на своих площадках будем встречать коллективы Донецкой и Луганской народных республик», — отметила директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.