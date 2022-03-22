Конное подразделение и музей полиции начнут работать в третьем квартале

О планах завершить создание кавалерийского взвода уже в этом году, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания 22 марта, сообщил начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко.

О планах завершить создание кавалерийского взвода уже в этом году, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания 22 марта, сообщил начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко.

— Кавалерийский взвод будет однозначно, он будет работать на территории Балаклавского района, а также на наших пляжах, — сказал П.Гищенко.

По его информации, создание конного взвода планируется в третьем квартале 2022 года. П.Гищенко подчеркнул, что региону нужна полицейская кавалерия. «У нас есть и лесная местность, и пересеченная местность, и пляжная местность – песок, тяжело ходить, – и так далее. Помогут 100% конные патрули», — объяснил он.

Среди иных планов, озвученных главой управления, — завершение реконструкции нового отдельного помещения под музей полиции Севастополя им.Матвея Казакевича, который был сохранен его предшественниками, но отдельного помещения так и не имел.

— Отдельное помещение закончено, на 50% будет увеличена экспозиция. Также в третьем квартале мы планируем его открытие, — сказал руководитель УМВД.

Повышению мобильности работы севастопольской полиции в водной стихии, по мнению П.Гищенко, будет способствовать получение двух скутеров.

— Это наша мечта. Чем мы хуже сочинцев? Там они работают, и мы будем брать с них пример в части правоприменительной практики, — сказал П.Гищенко.

Далее он пояснил, что уже получено два водных скутера, которые теперь предполагается разделить по гендерному признаку, а именно сотрудникам полиции мужского и женского пола.

— Будем наводить порядок! Я против того, чтобы собаки ходили, голые ходили, но не надо забывать, что люди приезжают отдохнуть. Здесь вот такая дилемма, — ответил на вопрос депутата П.Гищенко.