Новости Севастополя

Издали книгу о зверствах фашистов

Севастопольские архивисты выпустили сборник архивных документов «Без срока давности. Город Севастополь».

Севастопольские архивисты выпустили сборник архивных документов «Без срока давности. Город Севастополь».

Издание представляет собой региональный опыт по выявлению и систематизации архивных документов о преступлениях фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказала главный специалист-эксперт управления архивным делом в городе Севастополе Нина Ёлкина, работа над сборником началась в 2020 году в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», в котором приняли участие 25 регионов, подвергшихся фашистской оккупации. В том же году состоялась презентация проекта, а в сентябре того же года в Севастополе открылась выставка, посвященная жизни в оккупированном с 1942-го по 1944 год городе.

По словам Н.Ёлкиной, во время выявления документов были максимально исследованы фонды Севастопольского архива, в том числе более 2,5 тысяч архивных дел. По результатам их анализа к публикации в сборнике отобраны 134 документа Севастопольского архива и Государственного архива РФ.

Особенностью работы над сборником стало активное сотрудничество с различными учреждениями, организациями и частными лицами, благодаря чему книга пополнилась новыми данными и документами. Большинство опубликованных документов содержат факты, подтверждающие истребление мирного населения, проведение расовых чисток, принудительного угона работоспособного населения в Германию, издевательств и расправы над военнопленными.

Всего за период оккупации пострадали десятки тысяч севастопольцев, более 27 тысяч мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков подвергали массовому уничтожению. Более 33 тысяч было угнано на принудительные работы в Германию. В апреле-мае 1944 года немецкие военные власти при эвакуации использовали мирное население в качестве живого щита.

— Они грузили на Константиновской батарее мирных жителей на корабли, на которых сами эвакуировались морем. И когда советская авиация летала, она их просто не могла убивать. Они ими так прикрывались, — рассказала Н.Ёлкина.

Книга издана Белгороде тиражом в 500 экземпляров. На почти 400 страницах размещены воспоминания, перепечатки газетных статей, списки расстрелянных и угнанных в Германию, которые архивисты перенабрали и привели в читабельный вид.

Особой ценностью архивисты считают рассекреченные ФСБ протоколы допросов свидетелей, а также документы комиссии по установлению фактов зверств, проводимых на оккупированных территориях. В Севастополе такие комиссии были созданы сразу после освобождения города.

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