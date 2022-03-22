Издали книгу о зверствах фашистов

Севастопольские архивисты выпустили сборник архивных документов «Без срока давности. Город Севастополь».

Издание представляет собой региональный опыт по выявлению и систематизации архивных документов о преступлениях фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказала главный специалист-эксперт управления архивным делом в городе Севастополе Нина Ёлкина, работа над сборником началась в 2020 году в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», в котором приняли участие 25 регионов, подвергшихся фашистской оккупации. В том же году состоялась презентация проекта, а в сентябре того же года в Севастополе открылась выставка, посвященная жизни в оккупированном с 1942-го по 1944 год городе.

По словам Н.Ёлкиной, во время выявления документов были максимально исследованы фонды Севастопольского архива, в том числе более 2,5 тысяч архивных дел. По результатам их анализа к публикации в сборнике отобраны 134 документа Севастопольского архива и Государственного архива РФ.

Особенностью работы над сборником стало активное сотрудничество с различными учреждениями, организациями и частными лицами, благодаря чему книга пополнилась новыми данными и документами. Большинство опубликованных документов содержат факты, подтверждающие истребление мирного населения, проведение расовых чисток, принудительного угона работоспособного населения в Германию, издевательств и расправы над военнопленными.

Всего за период оккупации пострадали десятки тысяч севастопольцев, более 27 тысяч мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков подвергали массовому уничтожению. Более 33 тысяч было угнано на принудительные работы в Германию. В апреле-мае 1944 года немецкие военные власти при эвакуации использовали мирное население в качестве живого щита.

— Они грузили на Константиновской батарее мирных жителей на корабли, на которых сами эвакуировались морем. И когда советская авиация летала, она их просто не могла убивать. Они ими так прикрывались, — рассказала Н.Ёлкина.

Книга издана Белгороде тиражом в 500 экземпляров. На почти 400 страницах размещены воспоминания, перепечатки газетных статей, списки расстрелянных и угнанных в Германию, которые архивисты перенабрали и привели в читабельный вид.

Особой ценностью архивисты считают рассекреченные ФСБ протоколы допросов свидетелей, а также документы комиссии по установлению фактов зверств, проводимых на оккупированных территориях. В Севастополе такие комиссии были созданы сразу после освобождения города.