Более 60 эвакуированных с Донбасса детей прибыли в Севастополь

Школьники пробудут в городе до окончания боевых действий и стабилизации остановки, сообщил ТАСС координатор городского штаба «Мы вместе» Михаил Остриков.

«Всего прибыло 74 человека: 13 взрослых и 63 ребенка. Дети от четырех и шести лет (это дети одной из сопровождающих), остальные — от восьми лет до учеников одиннадцатого класса», — сказал М.Остриков.

Сейчас все прибывшие размещены в комплексе «Акваделюкс». Позднее часть ребят, занимающихся спортом, переселят в другое место.

Дети останутся в Севастополе, пока ситуация на Донбассе не стабилизируется. Среди детей — два выпускных класса, которые будут заканчивать школу в Севастополе. Остальные ребята также будут устроены в школы и детские сады, этот вопрос сейчас прорабатывается с департаментом образования.

Специальная военная операция

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.