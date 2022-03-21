Жители попросили проложить дорогу к школе №24 и детсаду №89

Начались работы по обустройству пешеходной сети вдоль школы и детского сада на ул.Репина.

Как сообщала пресс-служба заксобрания Севастополя, спикер городского парламента, депутат, избранный по мажоритарному округу №4, Владимир Немцев в рамках рабочего выезда осмотрел ход работ по благоустройству пешеходной сети от дома №5 на ул.Вакуленчука до дома №30 на ул.Репина. Здесь уже демонтирован старый асфальт.

Общая площадь территории, которая будет приведена в порядок — 3,5 тысяч кв.м. Тут будет уложено новое асфальто-бетонное покрытие, установлены скамейки и урны, высажены зеленые насаждения, оборудованы пандусы для маломобильных граждан. Проект реализуется в рамках Соглашения между правительствами Севастополя и Москвы. По словам представителя управления благоустройства горхоза, на него планируется потратить порядка 10 млн руб.

Жители обратились с просьбой о благоустройстве данной территории еще в 2020 году. Люди хотели видеть вместо тропинок с остатками старого асфальта удобную пешеходную дорожку. — Вместе с представителями профильных департаментов и жильцами близлежащих домов мы выезжали, смотрели, что здесь можно сделать. За 2021 год были проведены проектно-изыскательские работы. Сейчас уже подрядчик вышел на объект. Работа идет довольно быстрыми темпами, — рассказал В.Немцев.

Вместе с представителями подрядной организации, муниципального образования, управляющей компании В.Немцев обсудил с жителями волнующие их вопросы. Люди предложили оборудовать за домами №20 и №22 на ул.Репина полосу для автомобилей с односторонним движением и площадку для высадки пассажиров. Это поможет снять транспортный коллапс, который образуется когда родители везут детей в школу и детский сад через их дворы, а затем этой же дорогой возвращаются обратно.

— Договорились, что специалисты изучат предложение граждан. Если ширина территории позволит обустроить однополосную дорогу и при этом сохранить пешеходную сеть, это будет сделано. Жители тем временем, должны будут закрепить свое решение протоколом общего собрания жильцов домов №20 и №22, — рассказал В.Немцев.

Спикер севастопольского парламента добавил, что от жителей поступали также предложения об обустройстве спусков и озеленении территории.