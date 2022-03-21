Запаса продовольствия в городе достаточно

О том, что недостатка продовольствия в городе нет, в очередной раз 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

О том, что недостатка продовольствия в городе нет, в очередной раз 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

Она еще раз подтвердила, что «запас идет от 16 до 30 дней». Поэтому ажиотажный спрос на некоторые товары остается повышенным, но в значительной степени спал.

При этом, поставки продовольствия, по ее словам, идут постоянные.

Н.Скорюкова также сообщила, что сахар, который реализуется в магазинах ПУД, имеет минимальную наценку, и реализуется по цене 69,90 рублей.

- То есть, действительно, есть сахар по 90 рублей, но это совсем другой товаропроизводитель. - отчиталась Н.Скорюкова, доьавив, что сфера ценообразования находятся в департаменте на ежедневном контроле.