Заболеваемость ковидом за неделю уменьшилась на 26%

Количество выявленных случаев заболевания ковидом за неделю уменьшилось на 26%.

Количество выявленных случаев заболевания ковидом за неделю уменьшилось на 26%.

Об этом 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил замгубернатора Александр Кулагин.

В качестве подтверждения он сообщил, что неделей ранее зарегистрировано 1421 случай заболевания, а теперь — 1056.

На утро 21 марта на амбулаторном лечении находятся 718 человек, уменьшение за неделю составило 14%, по детям — 32%.

При этом он напомнил об изменении системы выявления показателей. Исходя их этого, средненедельный показатель заболеваемости также уменьшился, на 27%.

Свободный коечный фонд составляет 25% (из 522 коек занято 391).

Между тем, госпитализация за неделю увеличилась на 17%.

В отделениях интенсивной терапии количество пациентов снижается - сегодня их 43, и ни одного на ИВЛ.

Число выявленных пневмоний за неделю выросло на 13%, зато ОРВИ снизилось.

Как подтвердила главный санитарный врач города Анна Мелюх, по ОРВИ не наблюдается превышения эпидпорога, по абсолютным цифрам зафиксировано чуть больше 2 тысяч заболевших (в пик было до 8 тысяч).

В школах закрытых классов по ОРВИ и гриппу нет.