Выписывать больничные по телефону больше не будут

О решении не продлевать выписку больничных листов в телефонном режиме сообщили 21 марта на аппаратном совещании в правителдьстве Севастополя.

О решении не продлевать выписку больничных листов в телефонном режиме сообщили 21 марта на аппаратном совещании в правителдьстве Севастополя.

— На прошлой неделе мы успели еще выписать 40 больничных листов, но пока все это приостановлено. То есть, если человек заболел, он должен или вызвать врача на дом, или пойти в поликлинику и только при личном осмотре получить больничный лист, — сообщил загубернатора Александр Кулагин.

Аналогичное решение о невостребованности выписки больничных листов в телефонном режиме принято и на федеральном уровне.