В подавляющем числе случаев вода из под крана отвечает санитарным нормам

Только пять процентов проведенных севастопольским Центром стандартизации и метрологии исследований воды имели отклонения от санитарных норм.

Только пять процентов проведенных севастопольским Центром стандартизации и метрологии исследований воды имели отклонения от санитарных норм.

На ближайшие два года Севастополь обеспечен водой: Чернореченское водохранилище заполнено на 94,7%, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства. Но, как известно, важно не только количество, но и качество, напомнили в пресс-службе Севастопольского ЦСМ.

Одной из наиболее востребованных услуг испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции центра является анализ воды. В 2021 году было исследовано 385 проб.

— Основная масса исследований приходится на водопроводную воду. Также севастопольцы обращаются с образцами, взятыми из индивидуальных скважин. Как правило, в 95% случаев материал отвечает санитарным нормам и лишь в пяти процентах взятых проб была выявлена кишечная палочка или отклонения в показателях общего микробного числа, — отметила Наталья Кривенко, и.о. руководителя ФБУ «Севастопольский ЦСМ».

Чтобы исследование было максимально точным, специалисты ЦСМ стандартизации и метрологии рекомендуют придерживаться некоторых правил при заборе образцов воды:

— наливать в чистую (желательно новую) тару до самого горлышка, чтобы воздуха в бутылке оставалось как можно меньше;

— после наполнения бутылку необходимо сразу же закрыть крышкой;

— пробы на анализ желательно отправить в течение пяти часов.

Для более точного анализа водопроводной воды необходимо перед отбором пробных образцов сливать воду в течение двух-трех минут, а потом наливать емкость под минимальным напором. Воду набирают переливом: после того как жидкость заполнила бутылку до краев, желательно ее не отключать и дать перелиться еще около трех объемов емкости.

Воду из скважины, прежде чем набрать в емкость, необходимо сливать в течение нескольких минут до уравнивания температуры воды. Наливать воду рекомендуется небольшой струйкой (диаметр струи не более 0,5 см), при этом бутылку желательно расположить так, чтобы вода стекала по стенке. Это позволит избежать лишнего газообмена, который может отразиться на точности исследований.

Подробную информацию можно получить по телефонам испытательной лаборатории «Севастопольского ЦСМ»: +7 (978) 921-00-58, (8692) 55-96-05.