Участковые терапевты будут уговаривать ревакцинироваться

Такой способ поддержания коллективного иммунитета севастопольцев губернатор Михаил Развожаев рекомендовал для практического применения директору департамента здравоохранения Виталию Денисову.

Тот доложил, что первым компонентом на 21 марта вакцинированы 306 тысяч севастопольцев, вторым — 295 тысяч, ревакцинированы — 73 тысяч человек.

Последний показатель глава горздрава назвал низким, а на вопрос губернатора Михаила Развожаева, какие меры предпринимаются, ответил, что все доступные.

Такой ответ не устроил губернатора. Он порекомендовал разговаривать с врачами и больше вовлекать их в процесс, поскольку они знают свои участки и понимают, кто у них вакцинирован, кто ревакцинирован.

— Надо систематически людям напоминать. Есть регистратура, пусть обзванивают. Добьемся, что иммунитет упадет, и опять до какой-нибудь очередной волны приплывем. Ревакцинация — важная история, тем более, что впереди — сезон, всем его хочется провести нормально, гостей принять. Ковид нам точно не нужен, — такое руководство к действию предложил глава города.