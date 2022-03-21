Участие в продовольственных ярмарках максимально упростят

Проблему обеспечения населения Севастополя продовольствием будут решать организацией продуктовых ярмарок.

Как сообщила 21 марта на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова, ярмарки планируют проводить на постоянной основе по выходным и праздничным дням. Для их участников предусмотрен минимальный набор документов, а процедура получения разрешения для участия в ярмарке максимально упрощена.

— Всего с начала 2022 года было организовано 20 ярмарок по розничной реализации продовольственных товаров. Речь идет о 12 ярмарках, организованных на 57 площадках, которые специализируются именно на сельхозпродукции, — сообщила Н.Скорюкова.

По ее словам, одна ярмарка выходного дня действует на шести площадках города, а сами ярмарки являются социально-ориентированными на различные слои населения, обеспечивают рабочие места хозяйствующим субъектам. Для крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрена безвозмездное предоставление мест.

Она также сказала, что ярмарки расположены в различных районах города и предоставляет 1324 рабочих места.

— На 300 свободных мест любой желающий может принять участие, — сказала Н.Скорюкова, добавив, что планируется увеличение ярмарочных мероприятий для реализации продовольственной продукции с производителями Республики Крым и близлежащих регионов.

На ее предложение провести первую ярмарку 22 апреля губернатор Михаил Развожаев попросил ускориться и назначить первую ярмарку на первую половину апреля. Речь идет о социально-ориентированной ярмарке для реализации плодово-овощной, мясо-молочной и бакалейной продукции на 20 торговых точках с участием сельхоз товаропроизводителей.

— Наша задача — сделать ярмарку выгодной и привлекательной для участников, Из бюрократических процедур должна быть только регистрация и соблюдение каких-то элементарных санитарных требований, — заявил М.Развожаев.