Новости Севастополя

Участие в продовольственных ярмарках максимально упростят

Проблему обеспечения населения Севастополя продовольствием будут решать организацией продуктовых ярмарок.

Проблему обеспечения населения Севастополя продовольствием будут решать организацией продуктовых ярмарок.

Как сообщила 21 марта на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова, ярмарки планируют проводить на постоянной основе по выходным и праздничным дням. Для их участников предусмотрен минимальный набор документов, а процедура получения разрешения для участия в ярмарке максимально упрощена.

— Всего с начала 2022 года было организовано 20 ярмарок по розничной реализации продовольственных товаров. Речь идет о 12 ярмарках, организованных на 57 площадках, которые специализируются именно на сельхозпродукции, — сообщила Н.Скорюкова.

По ее словам, одна ярмарка выходного дня действует на шести площадках города, а сами ярмарки являются социально-ориентированными на различные слои населения, обеспечивают рабочие места хозяйствующим субъектам. Для крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрена безвозмездное предоставление мест.

Она также сказала, что ярмарки расположены в различных районах города и предоставляет 1324 рабочих места.

— На 300 свободных мест любой желающий может принять участие, — сказала Н.Скорюкова, добавив, что планируется увеличение ярмарочных мероприятий для реализации продовольственной продукции с производителями Республики Крым и близлежащих регионов.

На ее предложение провести первую ярмарку 22 апреля губернатор Михаил Развожаев попросил ускориться и назначить первую ярмарку на первую половину апреля. Речь идет о социально-ориентированной ярмарке для реализации плодово-овощной, мясо-молочной и бакалейной продукции на 20 торговых точках с участием сельхоз товаропроизводителей.

— Наша задача — сделать ярмарку выгодной и привлекательной для участников, Из бюрократических процедур должна быть только регистрация и соблюдение каких-то элементарных санитарных требований, — заявил М.Развожаев.

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