Стартовала акция «ГТО — выпускникам Севастополя»

На стадионе спорткомплекса им.200-летия Севастополя 21 марта началось внеплановое тестирование Всероссийско-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для выпускников, которые в этом году планируют поступления в высшие учебные заведения.

На стадионе спорткомплекса им.200-летия Севастополя 21 марта началось внеплановое тестирование Всероссийско-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для выпускников, которые в этом году планируют поступления в высшие учебные заведения.

По словам начальника отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта управления по делам молодежи и спорта Севастополя Ларисы Евдокимовой, при успешном выполнении нормативов, учащимся присваивается «бронзовый», «серебряный» или «золотой» знак отличия, что дает им дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Акция проходит в два потока: первый — 21-22 марта, второй — 23-24 марта.

Учащиеся (пятая возрастная ступень — 16-17 лет) смогут сдать нормативы комплекса ГТО по восьми видам испытаний, четыре из которых — скорость, выносливость, сила и гибкость, — обязательные.

Для получения значка ГТО нужно сдать бег на 30,60 и 100 м; бег на длинные дистанции (для девушек — 2 км, юношей — 3 км); метание «гранаты» (девушки — 500 г; юноши — 700 г); прыжок в длину с места или с разбега по выбору; подтягивание из виса на высокой перекладине для юношей, на низкой перекладине для девушек; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (упражнение на пресс).

Также в комплекс входят упражнение на гибкость (наклоны вперед, стоя на гимнастической скамье, с прямыми ногами), плавание и туристический поход.

Всего в мероприятии примут участие 220 человек. Тестирование проводят квалифицированные судья — работники центра тестирования спортивной школы №6, им помогают волонтеры, студенты факультета «Физическое воспитание» СевГУ.

Что такое ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.