Севастопольские профсоюзы собрали деньги для жителей Донбасса

Более 300 тысяч рублей собрали профсоюзные организации города в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Более 300 тысяч рублей собрали профсоюзные организации города в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Решение провести благотворительную акцию было принято на президиуме союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» в начале марта. Союз обратился к организациям и учреждениям города, а также членам профсоюзов произвести соответствующие пожертвования в помощь пострадавшим от военных действий жителям ДНР и ЛНР.

С 9 по 17 марта собрали более 300 тысяч рублей и на данный момент сбор средств продолжается, сообщил председатель Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадим Богачев.

Он особо отметил профсоюзы учреждений здравоохранения, образования, культуры, территориальную организацию профсоюза Черноморского флота, а также ЦКБ «Коралл», Севтелекома, «Царь-хлеба», Севастопольского почтамта, Севэлектроавтотранса и Балаклавского рудоуправления.

Собранные средства будут перечислены на счета федеральной профсоюзной организации по Ростовской области: благодаря географическому положению она стала центром по оказанию помощи Донбассу для всей страны. Ростовчане напрямую работают с профсоюзами республик, где на местах выясняют потребности людей, составляют списки и направляют в Ростов. После чего производятся закупки необходимых товаров, которые через гуманитарные конвои доставляются непосредственно в ДНР и ЛНР.