Росреестр обещает ответить на вопросы о геодезии и картографии

В управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю 24 марта с 10.00 до 13.00 проведут «горячую телефонную линию» на тему «Осуществление геодезической и картографической деятельности».

В управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю 24 марта с 10.00 до 13.00 проведут «горячую телефонную линию» на тему «Осуществление геодезической и картографической деятельности».

Специалисты управления ответят на вопросы, связанные с осуществлением федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, лицензированием геодезической и картографической деятельности, порядком получения сведений о пунктах государственной геодезической сети по телефонам: (8692) 24-31-90 или +7 (978) 938-05-88.