Реконструкцию электросетей Южного берега проведут ударными темпами

В течение трех лет в Крыму необходимо завершить все мероприятия по реконструкции сетей южного берега. «И мы это сделаем», — заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

В течение трех лет в Крыму необходимо завершить все мероприятия по реконструкции сетей южного берега. «И мы это сделаем», — заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Финансирование строительства электросетевых объектов в Крыму в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя может быть увеличено на дополнительные 25 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

«Программа идет, при чем есть желание ее расширить, обеспечить финансирование порядка 25 млрд рублей в дополнение к тем средствам, которые сейчас в нее заложены», — отметил он.

Е.Грабчак добавил, что в течение трех лет на полуострове необходимо завершить все мероприятия по реконструкции сетей южного берега, «и мы это сделаем». Замминистра также указал, что в Крыму необходимо решить вопрос консолидации сетевого комплекса на базе компании «Крымэнерго».

Всего на строительство сетей из федерального бюджета РФ было выделено 21,5 млрд рублей на период с 2018 г. по 2023 г. В частности, на 2018 год — 251,9 млн рублей, 2019 год — 629,2 млн рублей, 2020 год — 2,4 млрд рублей, 2021 год — 12,1 млрд рублей, 2022 год — 5,51 млрд рублей и 1,06 млрд рублей на 2023 год. Средства будут выделены путем их внесения в уставный капитал «Крымэнерго».

Пока не рассказали, как будут тянуть сети на ЮБК

Напомним, в апреле 2021 года заместитель министра энергетики Евгений Грабчак пообещал, что новую линию электропередач на Южный берег Крыма протянут по существующей трассе, с минимальной вырубкой заповедного зеленого фонда. По крайней мере, такое решение 14 апреля было принято на совещании замминистра и правительства Севастополя.

В ноябре 2021 года проект прокладки высоковольтных линий в направлении Южного берега правительство Севастополя отправило на доработку, из-за большого количества охранных природных зон, по которым собирались тянуть электросети на ЮБК.

В середине февраля 2022 года было заявлено, что правительство Севастополя настаивает — новую линию электропередач на Южный берег Крыма должны тянуть по старой трассе ЛЭП, с минимальной вырубкой заповедного зеленого фонда. Другую трассировку Севастополь не согласует.

Делегация Минэнерго должна была приехать в Севастополь для совещания. Больше сообщений по этому поводу от пресс-службы городского правительства не было.

О программе

Госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2026 года и увеличило объемы финансирования по ней до 845,912 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя. Большая часть средств, которые проходят по госпрограмме, фигурирует и в ФЦП.

С учетом последних корректировок ФЦП продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».