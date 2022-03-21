Пожароопасный сезон объявят в апреле

О подготовке к очередному пожароопасному сезону 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя объявил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин. По его словам, пожароопасный период объявят в апреле.

О подготовке к очередному пожароопасному сезону 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя объявил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин. По его словам, пожароопасный период объявят в апреле.

При этом он сослался на погодные условия и перечислил уже проведенные мероприятия в этом году. В частности, по работе специальной комиссии, созданной 24 декабря 2021.

- Комиссией утвержден состав группировки сил и средств по предупреждению ликвидации природных пожаров в составе 1335 человек личного состава и 240 единиц техники. 10 февраля комиссией поставлена задача о подготовке к пожароопасному периоду, - доложил М.Савчин.

Еще одной задачей комиссией стала работа по уточнению перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

По словам М.Савчина, на сегодня сельские населенные пункты обеспечены техническими средствами оповещения: механическими ручными сиренами и электромегафонами.

Он также рассказал о согласовании с командованием Черноморского флота вопроса передачи в собственность города 32 резервуаров для воды.

При этом ДИЗО организована работа об определении земельных участков для размещения этих резервуаров.

Однако, как выяснилось, Министерство обороны пока еще не издало соответствующий нормативный акт, а без него ЧФ емкости передать не может.

По словам М.Савчина, обращались дополнительно с письмом к МО, но пока ситуация «по понятным причинам задерживается».

М.Развожаев порекомендовал активизировать процесс: «А то потом выяснится, что все письма написали, все молодцы, а бочки как на складе лежали, так и лежат».