Подпорную стену на 4-й Бастионной обещают отремонтировать до 1 октября

Подпорную стену вдоль улицы, ведущей от Панорамы к пл.Ушакова, об аварийном состоянии которой неоднократно предупреждали городские общественники, наконец-то начали ремонтировать.

Подпорную стену вдоль улицы, ведущей от Панорамы к пл.Ушакова, об аварийном состоянии которой неоднократно предупреждали городские общественники, наконец-то начали ремонтировать.

Об этом 21 марта журналистам на объекте ремонта сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов: «Стена была аварийной, по этому вопросу было много обращений граждан, существовала угроза ее обрушения».

По его словам, все ремонтные работы приходится выполнять вручную. В частности, выбивается старый бетон из швов, после чего методом инъектирования будет подаваться цемент для усиления конструкций, с последующим восстановлением швов.

В подтверждение его слов, с самого утра на стене протяженностью 150 метров часть рабочих ведет демонтаж парапетных плит отбойными молотками, другая — расчистку вручную бетонных швов между слагающими стену камнями.

Вдоль стены установлены металлические леса и деревянные подмости, а саму стену закрыли фасадной сеткой. Один из тротуаров теперь закрыт для пешеходов. Также пришлось ограничить автомобильное движение на этом участке одной полосой.

Глава горхоза заверил, что стена в результате ремонта будет приведена к изначальному историческому виду, а наиболее аварийные участки заменят. При этом Е.Горлов признал, что на объекте имеются очень сложные конструктивные элементы, что связано с расположением рядом территории воинской части. Последнее серьезно затруднило процесс согласования работ и стало причиной их затягивания.

Зато теперь все сложилось — графики согласовали, погода установилась, словом, все способствует качественному выполнению работ в заявленный срок — 1 октября.

Сметная стоимость объекта 11 млн рублей.

Руководитель подрядной организации ООО «Строймонтаж» Роман Раздобудько рассказал, что, кроме разборки парапета и расчистки швов, рабочие займутся расчисткой территории от кустарников и корней.

Он также пояснил, что сложностью является выполнение работ в стесненных условиях из-за близости проезжей части. А из-за невозможности загнать технику в расположение воинской части, земляные работы будут выполняться вручную.

В числе того, что будет сделано, новая крышка парапета, восстановление камня, зачеканка швов, восстановление цоколя. Переложить заново придется примерно 100 кубометров камня.

Еще одним видом работ станет расчистка старой дренажной системы, укладка на некоторых участках новых дренажных труб, с предварительным устройством лотка длиной 55 метров для отведения грунтовых вод.

По словам Р.Раздобудько, пока на объекте шесть рабочих, но в случае необходимости возможно усиление на земляные работы, которые займут много времени. К тому же проектом предусмотрена незамедлительная вывозка грунта на полигон из-за отсутствия мест для его складирования.

Правда, на вопрос «Севастопольской газеты», где именно находится полигон, руководитель проекта ответить не смог. Он также оказался не осведомлен, какой километраж вывоза грунта заложен в проекте и смете объекта.