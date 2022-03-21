Общественный порядок в городе укрепился, но преступность продолжает расти

Согласно отчету МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации по пяти из 14 пунктов в 2021 году Севастополь улучшил свои показатели, но общий уровень преступности все равно вырос.

Согласно отчету МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации по пяти из 14 пунктов в 2021 году Севастополь улучшил свои показатели, но общий уровень преступности все равно вырос.

Хорошие показатели

Из хорошей статистики в отчете для Севастополя отметим следующее. Город занимает второе место (19,1%) среди российских регионов с наибольшими темпами прироста числа предварительно расследованных преступлений. В лидерах Республика Ингушетия — 19,4%, на третье месте Санкт-Петербург — 11,0%.

Почетное первое место у Севастополя по темпам прироста выявленных лиц, совершивших преступления (26,4%). На втором и третьем местах Еврейский АО — 10,6% и Кабардино-Балкарская Республика — 10,3% соответственно.

Среди регионов с наибольшими темпами прироста расследованных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий Севастополь на третьем месте (95,6%). Впереди Республика Тыва — 125,8% и Кабардино-Балкарская республика — 113,6%.

Также наш город в десятке регионов с наименьшими темпами прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (26,6%), и преступлений, совершенных на дорогах и трассах вне города (-100%).

Не очень хорошие

Несмотря на то, что в деятельности севастопольской полиции наметилась позитивная динамика, ситуация с преступностью по прежнему остается напряженной. В городе растет уровень преступлений, совершенных в общественных местах. По росту такого рода преступлений Севастополь находится на шестом месте. Количество правонарушений увеличилось на 35%. В антилидерах также Воронежская область — 38,3% и Республика Тыва — 36,9%.

Кроме того в Севастополе на 6,8% выросло количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах.

Всего же в Севастополе зарегистрировано 6136 преступлений, что на 0,5% больше, чем в 2020 году. Из них 1567 преступлений (25,5%) отнесено к тяжким и особо тяжким, что на 7% больше, чем за 12 месяцев предыдущего года.

Просто прекрасные показатели

УМВД РФ по Севастополю оптимистично смотрит в будущее и подготовило информационно-аналитическую записку о своей деятельности за 2021 год. В документе отмечено, что на улицах города обеспечен стабильный правопорядок. Не допущено каких-либо резонансных нарушений при проведении 663 праздничных, религиозных и иных общественно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 230 тысяч человек.

В записке также указано на снижение количества совершенных на улицах тяжких преступлений, грабежей, фактов причинения гражданам телесных повреждений, что несколько противоречит данным федерального ведомства. Отмечена позитивная динамика в расследовании преступлений. И это действительно достижение. Впервые за последние пять лет в городе предварительно расследовано свыше трех тысяч преступлений.

В прошлом году личный состав подразделений полиции УМВД РФ по Севастополю увеличился на 250 человек. Было создано отделение полиции в Инкермане, сформированы отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД и батальон ППСП. Более того, введены дополнительные штатные единицы по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции, увеличено количество следователей и дознавателей в районах.

Авторы аналитики не скупятся на максимальное подчеркивание заслуг: «впервые сложилась положительная динамика», «в следствие принятых мер отмечается оздоровление», «в результате улучшения эффективности оперативно-розыскной деятельности», «продолжена активная работа по улучшению», «отмечается позитивная работа сотрудников полиции».

Особое место в записке уделено результатам ежегодного исследования общественного мнения населения, проводимого ФСО России, в котором указано «на высокий и устойчивый рост доверия людей к полиции Севастополя».

Вероятно этой запиской начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко будет 22 марта отчитываться заксобранию города о деятельности управления за 2021 год.