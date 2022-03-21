ФСБ заявила об украинских минах в Черном море

Мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Об этом говорится в поступившем в ТАСС сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Об этом говорится в поступившем в ТАСС сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века. Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — сообщили в ФСБ.

«Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», — отметили в ЦОС.

С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение №116 от 18 марта 2022 года.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза». В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Болгария призывает к бдительности

Правительство Болгарии призвало жителей черноморских районов страны к бдительности в связи с опасностью подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом с минрепов. Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы, распространенном 20 марта.

«Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу, просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб «112», — говорится в сообщении. Утверждается, что предприняты все необходимые меры по контролю над морскими границами страны и передвижением судов в болгарских территориальных водах, о готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию опасных объектов.