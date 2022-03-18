В честь восьмилетия Русской весны в Севастополе устроили автомотопробег

Почти три тысячи его участников проехали от Сапун-горы в центр города, а потом к горе Гасфорта. По пути следования колонну пробега приветствовали водители и прохожие.

Почти три тысячи его участников проехали от Сапун-горы в центр города, а потом к горе Гасфорта. По пути следования колонну пробега приветствовали водители и прохожие.

Организатор акции – Всероссийский мотоклуб «Ночные волки».

У горы Гасфорта мотоклуб торжественно открыл «Русскую Z-Vесну-2022» — праздничное мероприятие с концертом, высадкой леса, отправкой гуманитарного груза на Донбас и полевой кухней.

Восемь лет назад на фоне политического кризиса и смены власти на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.