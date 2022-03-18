Аэропорт Симферополя закрыт еще на неделю

По решению Росавиации режим временного ограничения полетов в аэропорту «Симферополь» продлен до 26 марта, сообщила пресс-служба аэропорта.

По решению Росавиации режим временного ограничения полетов в аэропорту «Симферополь» продлен до 26 марта, сообщила пресс-служба аэропорта.

По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр.

Помимо Симферополя с 24 февраля полеты не выполняются в еще 10 аэропортов юга России.

Дополнительный поезд остается в расписании

На фоне продления закрытия южных аэропортов поезд №196 из Симферополя в Москву продолжит курсировать до 31 марта. Продажи билетов открыты, сообщил оператор поездов крымского направления «Грант Сервис Экспресс».

Поезд №195 из Москвы в Симферополь будет курсировать до 23 марта и с 25 по 27 марта.

Продажи на поезд, отправлением 24 марта и с 28 по 31 марта, откроются в ближайшее время.

Поезд был назначен с 25 февраля после временного закрытия аэропорта в городе Симферополе.

За период с 24 февраля по 15 марта количество пассажиров, перевезенных поездами «Таврия», следующими в направлении полуострова Крым и обратно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти в два раза.

Комментируя претензии пассажиров в соцсетях на значительно подорожавшие билеты на поезда, компания отвечает, что «цены регулируются динамическим ценообразованием, в зависимости от разных условий цена может падать или расти. Основной принцип системы заключается в следующем: чем выше спрос и ближе дата отправления, тем выше цена на билеты».