Вода в Северо-Крымском канале не содержит радиации и опасных примесей

Пробы воды, поступившей в Крым по Северо-Крымскому каналу, показали, что в ней нет радиации и опасных примесей, сообщил 17 марта в эфире телеканала «Россия-24» председатель республиканского Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Пробы воды, поступившей в Крым по Северо-Крымскому каналу, показали, что в ней нет радиации и опасных примесей, сообщил 17 марта в эфире телеканала «Россия-24» председатель республиканского Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Днепровская вода 3 марта после разблокирования российскими военными самотеком поступила в Северо-Крымский канал. Пока насосные станции не включены: в приграничной Херсонской области Украины восстанавливается инфраструктура канала. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, привести в порядок русло канала, сооружения которого обветшали за восемь лет простоя, планируют до 1 апреля.

«Вода хорошая. В ней нет ни радиации, самое главное, в ней нет никаких примесей опасных для жизнедеятельности человека. Нормальная техническая вода», — цитирует ТАСС И.Вайля.

Председатель Госкомводхоза Крыма рассказал, что аграрии уже обращаются в комитет за получением воды из канала. Также решено поставить в течение года 40 млн кубометров воды предприятиям химической промышленности на севере полуострова, в том числе заводу «Крымский титан».