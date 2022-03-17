Весь Севастополь будет газифицирован к 2025 году

За три года все населенные пункты, входящие в состав Севастополя, должны быть газифицированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя у президента России Владимира Путина 17 марта.

За три года все населенные пункты, входящие в состав Севастополя, должны быть газифицированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя у президента России Владимира Путина 17 марта.

В состав города федерального значения Севастополь, который является отдельным субъектом РФ, помимо самого Севастополя, входят два города — Инкерман и Балаклава, а также более 40 небольших населенных пунктов — сел и поселков в горах и на побережье.

«Сегодня газификация Севастополя достигает практически 90%. Причем в сельской местности с 16% в 2014 году выросла до 41%. Деньги в ФЦП заложены, и с учетом ее продления заложены дополнительные. Мы до 2025 года должны полностью сто процентов всех населенных пунктов газифицировать», — цитирует губернатора ТАСС.

Он отметил, что в 2022 году Севастополь получил 1,5 млрд рублей по линии партии «Единая Россия», что позволит догазифицировать 18,1 тысяч домовладений.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подключить домовладения в населенных пунктах, куда уже доведен газ, до конца 2022 года. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил правительству РФ и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу «Единой России».