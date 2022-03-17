В народном музее изъяли мину

В ходе проведения мероприятий в «Народном музее обороны Севастополя 1941-1942 г.» сотрудники полиции Севастополя изъяли предмет похожий на корпус фугасной мины.

В ходе проведения мероприятий в «Народном музее обороны Севастополя 1941-1942 г.» сотрудники полиции Севастополя изъяли предмет похожий на корпус фугасной мины.

Поскольку боеприпас мог представлять угрозу для окружающих, его обезвредили, изъяли и направили на экспертизу. По заключению экспертов, изъятый предмет — корпус осколочно-фугасной минометной мины, снаряженной взрывчатым веществом — тротилом.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа.

Изъятие провели 1 февраля, а в начале марта департамент образования Севастополя не рекомендовал директорам школ города отправлять учеников на экскурсии на 11 батарею.

Обратите внимание!

Полиция Севастополя напоминает гражданам о том, что незаконные операции с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами предусматривают уголовную ответственность и влекут наказание в виде лишения свободы.

Даже хранение случайно найденного оружия, патронов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без цели их дальнейшего использования является основанием для привлечения к уголовной ответственности с дальнейшими правовыми последствиями.

Во всех случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их хранение.