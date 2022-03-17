Управляющие компании должны отчитаться перед жильцами за 2021 год

Годовой отчет должны предоставить все управляющие компании, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своих аккаунтах в соцсетях.

Годовой отчет должны предоставить все управляющие компании, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своих аккаунтах в соцсетях.

Государственные управляющие компании должны представить эти отчеты на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов, находящихся под их управлением. На сегодняшний день уже сформированы графики проведения собраний и размещены на официальных сайтах УК.

В подтверждение своих слов в том же посте Е.Горлов указал интернет-ссылки на сайты всех государственных УК города, перейдя по которым можно узнать о времени проведения общего собрания по тому или иному многоквартирному дому.

Уже отчитались

Рекомендованные сроки по различных управляющим компаниям — с февраля по октябрь, кроме Балаклавского района. В его списках конкретных дат не указано вовсе, а только перечислены названия улиц и номера домов.

Зато в Нахимовском районе, как следует из документа, большинство собраний уже проведено. Сделано это в феврале, что весьма удивило жителей многоквартирных домов района.

Недоумение по этому поводу высказала и жительница дома №4a по улице 1-я Бастионная (именно по этому адресу якобы проводилось собрание) Людмила.

— В нашем районе, который местные условно называют «Макарова», указана одна дата и место проведения по всем адресам — 5 февраля, однако ни о каком собрании ни я, а также никто из моих соседей даже не слышали. Перед кем, о чем и кто отчитывался, остается для нас загадкой. Лично у меня есть ряд вопросов, ответы на которые хотелось бы получить у представителей «Управляющей компании Нахимовского района», — поделилась с «Севастопольской газетой» Людмила.

Ситуация по УК «Центр» несколько иная — там сроки проведения собраний — с 5 мая по 6 июля. В управляющей компании пояснили «Севастопольской газете», что по закону с инициативой проведения собраний должны выступить сами жильцы. При этом еще до проведения собрания жильцы могут самостоятельно ознакомиться с отчетом по их дому, зайдя на сайт госуслуг и отыскав там интересующий адрес в разделе «ГИС ЖКХ». Но пока сделать это нельзя.

Как пояснили в УК «Центр», срок размещения отчета на сайте Госуслуг — до 1 апреля 2022 года.