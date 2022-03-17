Севастопольцев научат заготавливать березовый сок

В подготовленный проект закона, регулирующего сбор ягод, грибов и лекарственных растений, Севприроднадзор почему-то включил целую главу о том, как надо заготавливать совершенно нетипичный для Крымского полуострова лесной пищевой ресурс.

В подготовленный проект закона, регулирующего сбор ягод, грибов и лекарственных растений, Севприроднадзор почему-то включил целую главу о том, как надо заготавливать совершенно нетипичный для Крымского полуострова лесной пищевой ресурс.

Департамент природных ресурсов города опубликовал проект закона «Об установлении порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на территории Севастополя».

Документ с 17 по 23 марта должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Некоторые положения закона весьма любопытны. Гражданам разрешается заготовка пищевых лесных ресурсов для собственных нужд. Сроки сбора устанавливает Севприроднадзор, о чем извещает жителей за 10 дней до начала этих сроков. В перечень пищевых лесных ресурсов включены: дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена и березовый сок.

Последнему лесному ресурсу посвящена отдельная статья закона. Из нее жители Севастополя могут узнать, что заготовка березового сока производится способом подсочки. В комлевой части деревьев на высоте 35–50 сантиметров от корневой шейки дерева намечают подсочные каналы. Их количество зависит от диаметра дерева. Потом подсочные каналы сверлят буравом с уклоном для лучшего стока сока и вставляют желобок из свежесрезанных побегов длиной 12-20 сантиметров. Под желобком устанавливается сокосборник (приемник).

После окончания сезона сбора березового сока подсочки желобки должны быть сняты, а отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой мазью или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

Высоко-высоко в горах...

На сайте правительства Севастополя в разделе «О городе» есть описание растительности на его территории. Указано, что «наиболее характерные и распространенные деревья: дуб, граб, бук, сосна обыкновенная, сосна крымская, можжевельник, кипарис и др.» О березах — ни слова! И на сайте департамента природных ресурсов ничего об этом дереве найти не удалось, все больше про кактусы-опунции и айланты.

Поэтому не понятно, почему Севприроднадзор посвятил березовому соку в законе целую статью.

На сайте «Флора Крыма» удалось найти, что «береза повислая — обычное дерево лесов средней полосы России, в Крыму она встречается небольшими участками лишь на северо-восточном склоне Бабуган-яйлы и на примыкающей к нему с востока горе Чамны-Бурун — у верхней границы леса, на высоте около 1200-1300 м».

Здесь это вымирающий реликт ледникового времени, представляющий большой научный интерес. Сохранившиеся деревья растут небольшими деградирующими группами под пологом вековых сосен, на небольшой площади. Деревья имеют явно угнетенный вид, молодого подроста не наблюдается. Внесена в Красную книгу Крыма. Охраняется в Крымском природном заповеднике.

Оказывается в 1960-х годах была предпринята попытка вернуть березу в леса горного Крыма. На Ай-Петринской яйле и плато Демерджи были высажены сотни тысяч саженцев. Березы прижились, но не выдержали сильных ветров высокогорья: согнулись или сломались.