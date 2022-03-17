При переселении граждан из аварийного и ветхого жилья допущены значительные нарушения

Прокуратура Севастополя провела проверку реализации госпрограммы «Жилище» и внесла губернатору Михаилу Развожаеву представление об устранении нарушений закона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатом проверки установлено, что департаментом капитального строительства не принимаются исчерпывающие меры, направленные на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Первоначальные сроки выполнения мероприятий по переселению неоднократно менялись и в настоящее время перенесены на 2024 год. Кроме того, прокуратурой установлен факт бездействия должностных лиц департамента по актуализации программы «Жилище». Так ряд многоквартирных домов по ул.Яблочкова, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу в декабре 2020 года, удалось внести в госпрограмму только спустя 10 месяцев. А многоквартирные дома по ул.Сапунская, 13 и Паршина, 19, которые признаны аварийными в сентябре 2021 года, так до сих пор в госпрограмму не добавлены.

Несмотря на то, что финансирование переселения граждан в Севастополе увеличено и на 2022 год составляет 234,6 млн рублей, закупки жилых помещений для расселения аварийного жилья Единой дирекцией капитального строительства не организованы. Также не ограничен доступ и не организован департаментом городского хозяйства и Госжилфондом снос полностью расселенных аварийных домов по улицам Раенко, Оборонная, Тарутинская.

Напомним, 18 февраля сгорел дом на ул. Яблочкова. На пожаре погибли четыре человека, в том числе дети. Дом был признан аварийным, но с его расселением чиновники преступно медлили.