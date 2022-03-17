Пресечена афера с недвижимостью

Арестованную севастопольскую недвижимость пытались продать по поддельным документам.

По материалам прокурорской проверки по заявлению об отказе в регистрации права собственности на объект недвижимости стоимостью более 20 миллионов рублей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В 2020 году комплекс помещений площадью 376 кв.м на пр.Генерала Острякова был арестован по решению суда за долги. Эту недвижимость в сентябре 2021 года на торгах, проведенных Росимуществом, приобрело юридическое лицо.

Однако обратившись за регистрацией права, приобретатель узнал, что в мае 2021 года в Севреестр поступили документы о снятии ареста с имущества, а в июле 2021 года — о его покупке другим лицом.

В действительности предоставленные в Севреестр постановления о снятии ареста оказались поддельными, а процедура перехода права не была завершена.

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила материалы проверки в следственный отдел. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере.