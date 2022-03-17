О реконструкции Петропавловского сквера в горхозе забыли

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов забыл, где находится запланированный к реконструкции Петропавловский сквер.

С уточнения, где это, он начал отвечать на вопрос «Севастопольской газеты» о перспективах реконструкции сквера.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», впервые о готовящейся реконструкции сквера у собора Петра и Павла стало известно в конце апреля 2020 года. Именно тогда Государственное бюджетное учреждение Севастополя «Парки и скверы» (подведомственная организация горхоза) объявила на сайте госзакупок о поиске подрядчика, который бы за 40 миллионов рублей взялся бы отремонтировать этот сквер.

Проектную документацию по данному объекту разработала воронежская фирма ООО «Технодорпроект», предусмотрев ремонт входной группы, штукатурку, покраску парапетов и подпорных стен, мощение дорожек и площадок вибропрессованной плиткой, замену асфальтобетонного покрытия на автомобильной парковке и пешеходной дорожке, ремонт лестниц, замену бетонных ступеней на гранитные, установку скамеек и урн, озеленение территории.

Завершить реконструкцию планировали к исходу ноября 2020 года силами выигравшего конкурс подрядчика ООО «СК-сервис» (эта организация также взяла на себя оперативное управление пляжем «Хрустальный).

В течение 2020 года проект несколько раз представляли севастопольцам для обсуждения, в результате чего обнаружилось, что разработчики почему-то забыли предусмотреть охранные зоны для расположенного на этой территории собора, а также ошиблись с выбором некоторых строительных материалов.

Так или иначе, но проект отправили на доработку, а после и вовсе о нем забыли.

С тех пор прошло почти два года.

И вот теперь Е.Горлов, уточнив месторасположение сквера, заверил, что «если данное мероприятие включено... и при наличии финансирования, будем реализовывать проект».