Начало праздничного концерта перенесли

Митинг-концерт в честь 8-летней годовщины вхождения Севастополя и Крыма в состав РФ, намеченный 18 марта на 14.00 перенесли на четыре часа, и теперь он начнется в 18.00.

Митинг-концерт в честь 8-летней годовщины вхождения Севастополя и Крыма в состав РФ, намеченный 18 марта на 14.00 перенесли на четыре часа, и теперь он начнется в 18.00.

Об изменении в программе сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

При этом время начала сбора гуманитарной помощи не изменилось — в 14.00 каждый желающий сможет продуктами питания или вещами помочь жителям Донбасса.

Напомним, что программа мероприятий 18 марта стартует в 11.00 на Константиновской батарее, где пройдет митинг, торжественное возложение цветов и открытие фотовыставки, посвященной строительству Крымского моста.

В 12.00 на Сапун-горе состоится акция «Сад памяти», в ходе которой планируется высадить примерно 400 деревьев.

По ее окончанию, в 13.00 начнется автопробег с Сапун-горы в центр Севастополя, с участием мотоклуба «Ночные волки».

С 15.00 до 19.00 на горе Гасфорта запланировано торжественное открытие стелы «Героям России».

Время вечернего концерта-митинга на площади Нахимова в плане обозначено с 18.00 до 0.00.

Ранее сообщалось, что участие в концерте примут Олег и Родион Газмановы, а также певица Юлия Чичерина.