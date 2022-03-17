Многодетную мать осудили за злостную неуплату алиментов

Сорокалетняя жительница Нижнегорского района осуждена на 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в один год за злостное уклонение от уплаты алиментов пяти своим несовершеннолетним детям.

Сорокалетняя жительница Нижнегорского района осуждена на 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в один год за злостное уклонение от уплаты алиментов пяти своим несовершеннолетним детям.

Как сообщила пресс-служба Нижнегорского районного суда Республики Крым, в 2017 году женщину лишили родительских прав. Она была обязана выплачивать алименты на содержание пяти несовершеннолетних детей: трем — в размере половины заработка, двум — в фиксированной сумме по две тысячи рублей каждому.

Многодетная мать, будучи в трудоспособном возрасте и не имея ограничений по здоровью, жила на случайные доходы, алименты не выплачивала, с детьми не общалась. В течение 2020 года дважды привлекалась к административной ответственности. Отбыв 100 часов наказания в виде обязательных работ, гражданка по-прежнему не предпринимала мер к содержанию детей и погашению задолженности, которая к тому времени составила более 1,3 миллиона рублей.

Дети, которых мать не видела с 2017 года, все это время проживали с опекунами.

Таким образом, имея обязательства перед своими детьми, женщина материнский долг не исполняла: не работала, в центр занятости не обращалась, материальную помощь на содержание детей, в том числе вещами и продуктами, не оказывала. Предупреждения судебного пристава о возможном наступлении уголовной ответственности игнорировала.

Изучив материалы дела, суд, учитывая, что подсудимая осознала свою вину, признал ее виновной в совершении преступления, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с испытательным сроком один год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать исправление.