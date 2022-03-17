Изъята крупная партия нелегальных сигарет

Полиция Севастополя задержала двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте табачных изделий в особо крупном размере.

Полиция Севастополя задержала двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте табачных изделий в особо крупном размере.

Оперативники установили, что злоумышленники осуществляли покупку, перевозку, хранение и сбыт табачной продукции иностранного происхождения без специальной маркировки и с поддельной маркировкой.

В результате проведенных обысков в грузовом автомобиле, в гаражном боксе, а также в помещениях двух торговых павильонов, полицейские изъяли 62 тысячи пачек сигарет. Их стоимость составила более 7 млн рублей.

По местам проживания подозреваемых изъяты более 400 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители памяти и «черная» бухгалтерия.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. По факту использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.327.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.