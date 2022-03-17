Издали книгу о Покровском соборе

Книга «Покровский собор в Севастополе» издана в продолжение научно-исторической серии «Исторические хроники», посвященной севастопольским храмам. Автор проекта — севастопольский меценат, историк, кандидат исторических наук Вадим Прокопенков.

«Севастопольская газета» уже представляла данный просветительский проект в июле 2021 года, когда рассказывала об издании книги, посвященной Севастопольскому Собору Петра и Павла.

Повествование о Покровском соборе рассчитано на широкую аудиторию, в книге в доступной форме рассказана многострадальная история этого знакового для города духовного, культурного и исторического объекта.

Притом, что именно Покровский собор является самым молодым из сохранившихся дореволюционных городских храмов — собор был освящен в 1905 году.

Краеведы с полным на то основанием считают историю собора драматичной, а порой и трагичной.

- Архивные исследования, проведенные автором совместно с севастопольскими специалистами, позволили создать детальное описание истории и предыстории храма, а также его общины на протяжении 120 лет в контексте ключевых эпизодов прошлого нашего города, - сказано в аннотации к книге.

По мнению самого В.Прокопенкова, историю Покровского собора справедливо отсчитывать со дня освящения небольшой Петропавловской церкви, построенной на улице Большой Морской после Крымской войны взамен разрушенного храма святых апостолов Петра и Павла на Городском холме.

С того самого момента Покровский собор стал средоточием церковной жизни Севастополя, местом посещения известными историческими личностями и представителями духовенства.

Среди знаковых исторических событий — закрытие собора в 1933-м, последующее открытие в период немецкой оккупации, послевоенное восстановление и новый запрет на богослужения в 1963 году. Верующим собор был возвращен в 1990 году.

- Замечательный памятник архитектуры неорусского стиля выстоял перед двумя попытками его сноса – в 1932 и 1946 годах, а во время героической обороны Севастополя в 1942 году прямым попаданием бомбы в южный придел едва не был разрушен, - сообщает В.Прокопенков.

При написании книги использованы подлинные документы: архивные справки, сведения из клировых ведомостей, газетные публикации.

Новое книжное издание иллюстрировано историческими фотографиями, которые также будут интересны читателям.