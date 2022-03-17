Граница между Россией и Белоруссией открыта для граждан этих стран

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут сняты с 18 марта.

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут сняты с 18 марта.

Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами», — отметил Михаил Мишустин, открывая заседание Правительства 17 марта.

По его словам, укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии.

Начиная с 2020 года личные поездки граждан из России в Белоруссию и обратно были строго регламентированы из-за ковида. Пересекать границу можно было только для поездок к родственникам, а также для лечения и учебы.