Воду проверят на содержание радиоактивных элементов и химические загрязнения, сообщила ТАСС руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей РАН (Севастополь) Наталья Мирзоева.

«Отобрали пробы. Будут смотреть показатели по радиоактивности, химические, микробиологические, наличие «вселенцев» — это если планктон будет. Работу проводят представители нескольких отделов», — сказала собеседница агентства.

Это позволит понять современное состояние воды, которая начинает поступать из Днепра в канал. Такие данные необходимы, чтобы принять решение об использовании воды для тех или иных целей. Например, в воду могут попадать вещества из реки Припять, протекающей около Чернобыльской АЭС.

Среди химических загрязнений уделяется внимание нефтепродуктам, хлорорганическим соединениям, тяжелым металлам, ртути.

«Все, что собирается вдоль Днепра, приходит к нам. В реку оно попадает со стоками, ливнями, сбросами предприятий, возможно, еще откуда-то: неизвестно же, как велось хозяйство на Украине все эти годы», — пояснила Н.Мирзоева.

В советский и украинский периоды севастопольские ученые исследовали днепровскую воду, но после 2014 года такой возможности лишились. «Поэтому исследования интересны для нас и с научной точки зрения — посмотреть, как изменились показатели», — отметила она.

При этом, добавила Н.Мирзоева, до перекрытия уровень загрязнения по любому из анализируемых параметров был в пределах допустимого.

Ситуация с каналом

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.

При проведении специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, от националистических вооруженных формирований Украины. Позже военные взорвали дамбу, блокировавшую русло.