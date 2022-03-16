Широкополосный интернет в Севастополе доступнее, чем в среднем по России

Число домохозяйств, которым обеспечена возможность подключения к широкополосному интернету, в Севастополе выросла до 83% и превышает средний показатель по РФ, сообщила ТАСС директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Число домохозяйств, которым обеспечена возможность подключения к широкополосному интернету, в Севастополе выросла до 83% и превышает средний показатель по РФ, сообщила ТАСС директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

«Указом президента Российской Федерации одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года определен показатель «Рост доли домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети (интернет), до 97%». По городу Севастополю этот показатель в 2018 году составлял 79%; на сегодня — 83%. Среднее значение по Российской Федерации составляет 77%», — сказала директор департамента.

Она отметила, что инфраструктуре города, в том числе телекоммуникационной, уделялось особое внимание со времен Советского Союза. Так, наравне с Москвой, в Севастополе начали внедрять первое квазиэлектронное, затем электронное и цифровое оборудование телекоммуникаций. Однако, как выяснилось после воссоединения Крыма с Россией, за более чем 20 лет украинского периода инфраструктура, в том числе и сети связи, требовали обновления.

Собеседница агентства добавила, что для социальных учреждений вопрос доступа к широкополосному интернету уже решен. В рамках нацпроекта по цифровизации к нему только в 2021 году были подключены 15 учреждений: 12 библиотек, два образовательных учреждения, одна администрация муниципального округа. Исполнение данного мероприятия, таким образом, было завершено. В целом с 2019 года подключены 37 социально значимых организаций города: органы власти, школы и колледжи среднего профессионального образования, все медицинские учреждения, включая фельдшерско-акушерские пункты, все пожарные части. При этом для вновь возводимых объектов подключение к интернету предусматривается уже на стадии проектирования.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.