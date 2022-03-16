Павильон на остановке «2-я Бастионная улица» появится лишь в 2023 году

Торговый павильон на остановке общественного транспорта ликвидировали вместе с остановочным. А новый — департамент транспорта обещает установить совсем нескоро.

Торговый павильон на остановке общественного транспорта ликвидировали вместе с остановочным. А новый — департамент транспорта обещает установить совсем нескоро.

Павильон на остановке «2-я Бастионная улица» был. Там же размещался ларек, торгующий водой и всякой мелочью, но в конце прошлого года, хозяина торгового павильона попросили земельный участок освободить, а торговую точку ликвидировать.

По словам горожан, в свое время за возможность установки торговой точки на остановке общественного транспорта собственника ларька обязали установить там остановочный павильон. Но что-то пошло не так и хозяина ларька попросили... Уходя, вместе с торговым местом он ликвидировал и остановочный павильон. Теперь там «голый тротуар».

— Остановка есть, а остановочного павильона нет. Я и мои соседи не знаем куда обратиться! Просим вернуть нам крытый остановочный комплекс, установить скамейки и урны. В снег, дождь, ветер ожидающим транспорт, а их всегда много, укрыться от непогоды негде, — жалуется пенсионерка, проживающая на ул.Одинцова.

Люди просят срочно установить современный остановочный павильон на остановке «2-я Бастионная улица».

Ждать два года

На запрос «Севастопольской газеты» о планах благоустройства данной остановки департамент транспорта сообщил: «Демонтаж выполнил собственник. Наши специалисты включили в проект плана работ на 2023 год устройство остановочного павильона на автодороге ул.Истомина на остановке «2-я Бастионная улица».