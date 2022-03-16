Началась регистрация кандидатов на праймериз «Единой России»

Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая.

Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая.

Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля, а избирателей на предварительное голосование будут регистрировать с 18 апреля по 27 мая, сообщила пресс-служба партии. Итоги праймериз подведут 31 мая.

«Этот предварительный отбор претендентов избирателями, круг которых мы никак не ограничиваем, — своего рода гарантия проверки «качества кандидатов», их готовности и способности работать на благо избирателей, реализовывать народную программу партии, проекты поддержки граждан в условиях санкций», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

В Севастополе в сентябре 2022 года будут выбирать депутата Законодательного собрания по Балаклавскому избирательному округу, на место ставшей депутатом Госдумы Татьяны Лобач.