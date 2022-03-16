Крымский университет выиграли грант в области восстановительной медицины и реабилитационных технологий

Ученые КФУ выиграли грант Российского научного фонда в области восстановительной медицины и реабилитационных технологий. Общая сумма финансирования составит шесть миллионов рублей. Грант рассчитан на три года.

Ученые КФУ выиграли грант Российского научного фонда в области восстановительной медицины и реабилитационных технологий. Общая сумма финансирования составит шесть миллионов рублей. Грант рассчитан на три года.

Проект направлен на изучение физиологических механизмов восстановления двигательных функций верхних конечностей у детей, страдающих детским церебральным параличом.

Чаще всего у пациентов с таким заболеванием нарушаются моторные и когнитивные функции, поэтому им сложно обслуживать себя в быту. Для улучшения этих функций крымские ученые предлагают использовать новый современный метод реабилитации. Он основан на применении биологической обратной связи по электроэнцефалограмме для управления роботизированным устройством — экзоскелетом кисти.

«Дети с патологией центральной нервной системы не понимают, как работать руками. Когда экзоскелет кисти запускает процесс движения, то у ребенка выстраиваются функциональные связи от головы к рукам. В исследованиях мы исходим от того, что зона руки и зона речевой мускулатуры в коре головного мозга находятся рядом, что также может улучшить и речь пациента», — рассказал о сути исследования директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ Сергей Власенко.

По словам доцента кафедры физиологии человека и животных и биофизики Крымского федерального университета Елены Бирюковой, специальная компьютерная программа обрабатывает сигналы мозга ребенка в момент, когда он представляет движение рукой, и подает сигнал экзоскелету кисти. Таким образом, экзокисть выполняет движение совместно с ребенком, в результате чего он обучается делать это самостоятельно.

Ученые вуза проведут и биохимические исследования, что позволит изучить факторы роста нервной ткани с учетом активизации высших психических функций. Исследования помогут определить механизмы восстановления и разработать индивидуальные реабилитационные маршрутные линии проведения диагностических и коррекционных мероприятий.