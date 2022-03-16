Инвалид снова борется с медицинскими чиновниками, забывшими заказать льготное лекарство

Читатель «Севастопольской газеты» инвалид 2 группы Юрий Воробьев не впервые становится героем газетных публикаций. А все потому, что его право на бесплатное обеспечение льготным, жизненно необходимым для него медикаментом, систематически нарушается из-за…забывчивости медицинских чиновников.

Читатель «Севастопольской газеты» инвалид 2 группы Юрий Воробьев не впервые становится героем газетных публикаций. А все потому, что его право на бесплатное обеспечение льготным, жизненно необходимым для него медикаментом, систематически нарушается из-за…забывчивости медицинских чиновников.

Речь идет об иммуноглобулине, получения которого по федеральной льготе он в очередной раз добивается, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Обращаюсь к вам за экстренной помощью в связи с тем, что в департаменте здравоохранения периодически не предоставляется иммуноглобулин по федеральной льготе для обеспечения лечения моего тяжелого жизнеугрожающего орфанного заболевания ХВДП (хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия)», — пишет министру Ю.Воробьев.

Далее он в очередной раз поясняет, что специфика его заболевания такова, что отсутствие рекомендованного эффективного иммуноглобулинового лечения приводит к разрушению миелиновой оболочки нервов, атрофии мышц, постепенной полной парализации и смерти. Избежать перечисленного можно с помощью прописанной ему иммуноглобулиновой терапии, которую нужно проводить каждые три недели. Однако перебои с получением лекарства порой достигают нескольких месяцев, что не позволяет регулярно проводить лечение.

Это происходит на фоне постоянных бравурных отчетов директора департамента здравоохранения Виталия Денисова о «точечных закупках», которые якобы в случае острой необходимости осуществляются на аукционах.

На деле, доклады чиновников расходятся с реальным положением вещей в этой сфере, а ситуация с задержкой предоставления иммуноглобулина стала для инвалида 2 группы Ю.Воробьева нормой, а не исключением.

«Хотя я ежемесячно, за два месяца вперед, письменно уведомляю Отдел обеспечения лекарствами департамента здравоохранения о необходимом мне количестве иммуноглобулина», — сообщает инвалид.

Он также обращает внимание министра на крайне пренебрежительное отношение к вопросу со стороны рядовых исполнителей. Даже когда лекарственный препарат наконец-то был выписан, сотрудники отдела обеспечения лекарствами не потрудились сообщить ему о необходимости получить рецепт.

Иногда вообще возникает впечатление, что чиновники все делают для того, чтобы в попытках оформить рецепт, измотать больного, запустить его, что называется, по большому бюрократическому кругу.

«Меня снова пытаются гонять по труднодоступным телефонам, чтобы снова сорвать сроки лечения! Эта лишняя беготня только повышает вероятность путаницы и ошибок при передаче данных», — возмущен Ю.Воробьев, не без иронии рассказывая об изобретении медицинскими чиновниками еще одного препятствия. Препарат выделяют в объеме, недостаточном даже для одного этапа лечения.

«В связи со срывом очередного срока планового этапа лечения и наметившимся ухудшением моего состояния убедительно прошу Вас срочно вмешаться для обеспечения иммуноглобулином в целях возобновления рекомендуемого эффективного лечения, чтобы остановить возможность необратимого ухудшения», — резюмирует свое обращение к министру здравоохранения России Ю.Воробьев.