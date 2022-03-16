Хозяйку сети борделей и ее помощниц ждет суд

Деятельность организованной группы, содержавшей притоны для занятия проституцией в Севастополе, Симферополе и Керчи, расследована, уголовное дело передано в суд.

Деятельность организованной группы, содержавшей притоны для занятия проституцией в Севастополе, Симферополе и Керчи, расследована, уголовное дело передано в суд.

Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участниц организованной группы — трех жительниц Республики Крым, по одной из Севастополя, Волгоградской области и Краснодарского края. Все они обвиняются в занятиях проституцией и содержании притонов, а организатор группы — в совершении четырех преступлений, связанных с вовлечением в занятие проституцией.

По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница Анапы создала организованную группу для незаконной деятельности по предоставлению сексуальных услуг за деньги. Она арендовала пять помещений: три в Севастополе, по одному в Керчи и в Симферополе, там под видом работы массажных салонов оказывали сексуальные услуги. Бандерша устанавливала в заведениях правила и расценки, вовлекала молодых женщин в занятие проституцией. Другие обвиняемые работали на нее администраторами и помощниками администраторов.

Организованная группа проводила рекламные кампании действующих салонов и вела поиск девушек для занятия проституцией.

Преступная деятельность сети пресечена в декабре 2020 года сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии. Полицейские задержали организаторшу и пять администраторов. К моменту проведения оперативно-розыскных мероприятий в «массажных салонах» на протяжении длительного времени проституцией занимались не менее дюжины девушек.

Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по Республике Крым и Севастополю, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора преступной группы в размере более 650 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.